Katarzyna Glinka pokazała wózek swojego syna. Wiemy, gdzie go kupiła

Katarzyna Glinka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z dziećmi. "Moje dwa szczęścia" – napisała pod fotografią. Kilka dni temu aktorka podzieliła się z fanami spostrzeżeniami na temat późnego macierzyństwa. Glinka przyznała, że czuje, że to dla niej dobry czas. Nie można w to wątpić, patrząc, jak promienieje na zdjęciach.

Jednak to nie wygląd aktorki, a wózek znajdujący się w tle, przykuł wzrok obserwatorów. Porównywali go nawet do samochodu formuły 1.