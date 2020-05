Katarzyna Glinka o dojrzałym macierzyństwie. "Jest po prostu dobrze"

Katarzyna Glinka o macierzyństwie

"Brak wyrzutów sumienia, kiedy potrzebuję zrobić coś dla siebie. Pielęgnuję każdą chwilę, bo wiem, że czas szybko leci i nie narzekam. Nie przejmuję się aż tak bardzo tym, co piszą w poradnikach i tym jak się 'powinno' postępować. Mam do siebie duże zaufanie. Daję sobie prawo do tego, że nie wszystko musi przebiegać perfekcyjnie. Kiedy młody śpi, czytam, a nie sprzątam i piorę. W domu może nie ma idealnego porządku, za to ja mam w sobie większy spokój. Czuję, że to jest mój, nasz dobry czas. Za niczym już nie gonię, nie mam poczucia, że coś mi ucieka, że coś stracę. Jest po prostu dobrze" – wyliczała.