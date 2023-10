Katarzyna Rodziewicz: Humanizowanie procesu leczenia jest w Polsce wyzwaniem

Każdy rodzic powinien apelować do Ministerstwa Zdrowia, bo istnieje ogromna potrzeba wczesnej profilaktyki chorób, które rozwijając się bezobjawowo, później stają się wielkim problemem. Nowotwory u dzieci można wyleczyć, ale wczesna diagnoza to podstawa. Od 2006 r. nasza mobilna klinika przejechała tysiące kilometrów, odwiedzając miejscowości w całej Polsce. Przebadaliśmy dotąd ponad 87 tysięcy dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. W przypadku co piątego rodzice otrzymują prośbę o pogłębienie diagnostyki lub udanie się do specjalisty w celu podjęcia szybkich działań leczniczych. Z dumą mówię, że zespół radiologów w programie "NIE nowotworom u dzieci" to mistrzowie wczesnych diagnoz, często tych na wagę życia. Kilka tygodni temu na pokładzie ambulansu zdiagnozowano u dziecka bardzo wczesne stadium choroby nowotworowej. Jeszcze tego samego dnia dziecko trafiło do szpitala DSK w Lublinie i już jest w trakcie leczenia.