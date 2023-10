Julia Oleś: Feminizm walczy o prawa wszystkich

Bardzo, przeogromnie zawsze. Myślę, że mam duże szczęście do kobiet, w ogóle do ludzi. Zastanawiam się od pewnego czasu, dlaczego. Mam taką umiejętność - być może to też wada - że nie poświęcam kompletnie uwagi rzeczom, które mnie nie interesują albo z którymi się nie utożsamiam. Bardzo często dochodziło do mnie, że w jakimś towarzystwie ktoś o mnie plotkuje, ale co ja mam z tym zrobić? Nie obchodzi mnie to. Jeśli z kimś nie czuję się komfortowo, nie pogłębiam tej relacji. Jestem za bardzo pochłonięta swoim bliskim kręgiem i wiecznym czytaniem książek, żeby marnować czas na to, co dzieje się dookoła. Mam silną grupę wsparcia wspaniałych kobiet, które dosłownie kilka razy uratowały mi życie. Z pełną odpowiedzialnością mogą powiedzieć, że gdyby nie moje przyjaciółki, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem.