Katarzyna Tusk pokazała zdjęcie z córką. Urocza fotografia

Katarzyna Tusk odkąd została mamą, chroni prywatność córki. Po raz pierwszy pokazała jej twarz podczas audiencji u papieża Franciszka w Watykanie. Był to zarazem pierwszy i ostatni raz. Jednak jej najnowsze zdjęcie z dzieckiem wywołało wiele emocji.

Katarzyna Tusk na wakacjach z rodziną

Fotografia została wykonana we Włoszech. Katarzyna Tuska wybrała się bowiem do Val di Fiemme z mężem, niespełna roczną córką oraz z psem Portosem. Jak się okazuje, towarzyszą im również Donald Tusk wraz z małżonką. Jedna z internautek zapytała, jak daje sobie radę z maluchem na nartach. Odparła, że jest "z dziadkami i resztą rodziny, możemy więc pozwolić sobie na to, aby trochę pozjeżdżać".