Katarzyna Warnke narzeka na drożyznę. "Ograniczyliśmy zakupy luksusowe"

Warnke stwierdziła jednak, że prawdziwym problemem jest sytuacja najbiedniejszych. - Ja bym nie mówiła o sobie. To, że ja sobie czegoś nie kupię to jest nic, ale to, że komuś zabraknie pieniędzy na jedzenie to jest prawdziwy problem i będziemy musieli się nad tym wszyscy pochylić - wskazała.