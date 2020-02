Katarzyna Zielińska pokazała starą fotografię. Zmiana o 180 stopni

Katarzyna Zielińska na przestrzeni lat przeszła spektakularną metamorfozę. Teraz przypomniała, jak wyglądała dekadę temu. Internauci nie mogą wyjść z podziwu.

Od kilku lat jesteśmy przyzwyczajeni do wizerunku Katarzyny Zielińskiej – pewna siebie kobieta z zadziorną fryzurą. Jednak nie zawsze tak było. Najnowsza fotografia aktorki tylko to potwierdza. Zielińska udostępniła bowiem zdjęcie sprzed dekady. Fotografia jest w sepii, więc trudno rozgryźć, jaki miała wówczas kolor włosów. Jednak zdecydowanie był on ciemniejszy i aktorka preferowała dłuższą długość. Twarz z kolei miała bardziej zaokrągloną.

Internautki pokochały ją za ten post. "Piękna kobieta. Piękno ma się w sobie. Niekoniecznie w rozmiarze, który się nosi", "Inaczej, ale równie pięknie" – czytamy. Przy okazji Zielińska zwróciła się do obserwatorów z pytaniem: "Kto mnie taką pamięta?". Okazuje się, że grono fanek bardzo dobrze pamięta taki wizerunek aktorki. "Ja! Dekadę temu wszyscy mnie do ciebie przyrównywali" – napisała jedna z nich. "Ja cię taką pamiętam Kasiu. Jesteś piękną kobietą, ale przede wszystkim masz piękne serce" – dodała kolejna.

Aktorka przeszła niesamowitą metamorfozę, co widać na publikowanych przez nią zdjęciach. Na przestrzeni lat znacznie schudła, o czym poinformowała w styczniu tego roku. "10 lat.... 10 kilo mniej. Jaki wniosek? Sport to zdrowie" – oznajmiła przy poście. Internauci pokochali ją za to, że ma dystans do siebie i pokazuje zdjęcia z przeszłości.