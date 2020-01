WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Katarzyna Zielińska pokazała zdjęcie sprzed lat. "W 10 lat 10 kg mniej" Katarzyna Zielińska na swoim profilu na Instagramie pokazała dwa zdjęcia. Trudno uwierzyć, że fotografie dzieli 10 lat. Obserwatorzy aktorki byli pod dużym wrażeniem. Katarzyna Zielińska pokazała zdjęcie sprzed lat (ONS.pl) Katarzyna Zielińska już nie raz udowodniła, że ma duży dystans do siebie. Jakiś czas temu Internet podbijał jej #zielinachallenge, który polegał na publikowaniu starych zdjęć, na których wyglądaliśmy, jak nam się wydawało, zjawiskowo. Do zabawy chętnie włączyły się polskie gwiazdy. Katarzyna Zielińska metamorfoza Idąc za ciosem noworocznych zmian, Katarzyna Zielińska na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcie sprzed 10 lat. Zestawiła je z obecnym, na którym pozuje w w stroju kąpielowym. Celebrytka chciała tym pokazać, że ruch i zdrowy tryb życia są ważne. "Na dobry dzień! W 10 lat 10 kilo mniej. Jaki wniosek? Sport to zdrowie. Dzisiaj wolne, nie ma, że zimno, że styczeń, że Trzech Króli, że wolne! Idźcie na spacer albo na basen, albo pobiegać! Spalamy rogaliki teściowej i późne kolacje z mamą, tatą i ploteczkami. Weźmy się do życia, jak to ma w zwyczaju mówić moja mama" - napisała w opisie pod postem. Obserwatorzy aktorki byli pod dużym wrażaniem metamorfozy. Pod zdjęciem pojawiło się wiele komplementów i gratulacji. "Kasiu, ty jak wino!", "Super! Zaraz zbieram się na trening, czuję motywację", "Obie wersje są cudowne" – pisali internauci. Zobacz także: Ma 24 lata i zarobki, których można pozazdrościć. Gościem Hanny Lis jest Ola Nowak