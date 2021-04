Kate i William podarowali dzieciom wyjątkowy prezent. Spełnili ich marzenie

William i Kate poświęcają wiele uwagi swoim pociechom. Szczególnie najstarszemu, który być może kiedyś zasiądzie na tronie. Zgodnie z tradycją chłopiec powinien niedługo zostać zapisany do prestiżowej szkoły z internatem – Ludgrove School w Berkshire w Anglii. Chodzili tam zarówno książę William, jak i Harry. Niestety wiązałoby to się z koniecznością przeprowadzki George'a, który aktualnie chodzi do szkoły w Londynie.