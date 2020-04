Kate Middleton podziękowała organizacji charytatywnej. Ich pomoc jest teraz niezwykle ważna

Kate Middleton napisała list do przedstawicieli akcji "Action for Children". Księżna Cambridge doceniła to, że pomimo niesprzyjających warunków dzieci żyjące w Wielkiej Brytanii nadal otrzymują wsparcie.

Kate Middleton mówi, że dzieci potrzebują teraz pomocy bardziej niż kiedykolwiek (Getty Images)