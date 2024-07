Wyglądała obłędnie. Strój Kazadi to opcja dla odważnych

Sam Smith, Foo Fighters, Doja Cat, Ice Spice czy Skrillex to tylko kilku światowej sławy muzyków, którzy uświetnią tegoroczne wydarzenie. Festiwal Open'er, jeden z największych festiwali muzycznych w Europie, to nie tylko święto muzyki, ale i święto mody.

Na wydarzeniu pojawiło się wiele rodzimych gwiazd, takich jak: Jessica Mercedes , Marcelina Zawadzka czy Patrycja Kazadi , która w ostatnim czasie skupia się na rozwoju swojej kariery muzycznej. Stylówka piosenkarki to powrót do lat 90.

Z tej okazji postawiła na monochromatyczną stylizację w stylu lat 90. Prześwitującą górę zestawiła ze skórzanymi spodniami z wysokim stanem. Dobrała do nich długą kurtkę z tego samego materiału, a na głowę włożyła skórzany kapelusz w stylu lat 90. Całość uzupełniła modnymi w ostatnim czasie łańcuchami i dużymi kolczykami w kształcie koła.

"Pańcia wybrała się na festiwal" - napisała pod opublikowanym zdjęciem. Stylizacja wokalistki to powrót do lat 90. Wyglądała niczym ówczesne gwiazdy rapu i R&B. Pod zdjęciami posypały się komplementy. "Ale stylóweczka i makijaż. Petarda!", "Piękna jak zawsze" - czytamy w komentarzach.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!