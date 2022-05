Kendall Jenner nie umie kroić ogórka? Matka patrzyła z przerażeniem

Kendall Jenner nie potrafi pokroić ogórka. Matka patrzyła na to z przerażeniem

Kendall Jenner w ostatnim odcinku "The Kardashians" wpadła z wizytą do swojej matki, Kris Jenner. W pewnym momencie Kendall postanowiła zrobić sobie przekąskę. Mimo że matka zaproponowała, aby przygotowaniem jedzenia zajął się kucharz, Kendall upierała się, że zrobi to sama. "Zrobię to sama. Pokroję tylko trochę ogórka. To bardzo proste" - powiedziała.