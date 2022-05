Zachwycająca Kim Kardashian na MET Gali 2022. Wystąpiła w kultowej sukni Marilyn Monroe

Suknia Marilyn Monroe, którą założyła na MET Galę Kim Kardashian, jest obecnie najdroższą na świecie. W 2016 roku podczas aukcji Julien’s nabyła ją za prawie pięć milionów dolarów firma Ripley's Believe It or Not!. Na co dzień kreacja znajduje się w skarbcu z kontrolowaną temperaturą w muzeum na Florydzie.