Kendall Jenner w drodze na pokaz mody. Założyła prześwitującą sukienkę

Zapracowana Kendall Jenner podczas Tygodnia Mody w Nowym Jorku

We wrześniu Kendall Jenner jest bardzo zapracowana, ponieważ to właśnie w tym miesiącu odbywają się Tygodnie Mody. 9 września rozpoczął się New York Fashion Week, który potrwa do 14 września. Modelka ma zatem niezwykle napięty grafik, gdyż chodzi po wybiegach u bardzo wielu projektantów. Paparazzi często spotykają ją przemykającą ulicami Nowego Jorku. Ostatnio zrobili jej zdjęcie w klasycznej, a jednocześnie odważnej stylizacji.