Kiedyś "imię dla silnych kobiet". Dziś straciło na popularności

Imię Gertruda wywodzi się z języków germańskich i można rozbić je na dwa elementy: "gēr", co oznacza "włócznia" oraz "trud", które znaczy "siła" lub "moc". W ten sposób można tłumaczyć Gertrudę jako "silna jak włócznia" lub "ta, która posiada moc włóczni".

W czasach starożytnych i średniowieczu włócznia była symbolem odwagi i potęgi, co sugeruje, że osoby noszące to imię miały być postrzegane jako wyjątkowo silne i odważne.

Imię Gertruda było szczególnie popularne w średniowieczu, a także w okresie renesansu. W Polsce imię to nosiło wiele kobiet pochodzących z arystokratycznych rodzin. W XX w. jego popularność nieco spadła, ale wciąż można spotkać kobiety o tym imieniu, zwłaszcza w starszych pokoleniach.

We współczesnym świecie występuje nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech i krajach skandynawskich. U nas często jest kojarzone z tradycją i starszym pokoleniem, co sprawia, że młodsze rodziny rzadziej decydują się na jego nadanie.

Osoby o imieniu Gertruda imieniny obchodzą 18 lutego, 17 marca, 16 listopada. Według danych z rejestru PESEL na dzień 19 stycznia 2024 roku imię to nosiło 12551 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 13188 (31 stycznia 2023) i 13966 (24 stycznia 2022).

Imię Gertruda jest pięknym przykładem na to, jak historia, znaczenie i symbolika imion wpływają na postrzeganie ludzi noszących je w różnych epokach. Choć obecnie jest to imię rzadziej spotykane, wciąż zachowuje swoją wyjątkową wartość i głęboką historię.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!