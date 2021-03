Kinga Duda przepracowała pół roku w Pałacu Prezydenckim. Już za nią tęsknią

Tęsknią za Kingą Dudą

Przypomnijmy, że nie otrzymywała za to wynagrodzenia. – Zatrudnienie swojego dziecka w urzędzie, w którym się pracuje, a tym bardziej, któremu się szefuje, zawsze może wiązać się ze skojarzeniami z nepotyzmem. To, co działa na korzyść tej współpracy w oczach opinii publicznej to fakt, że Kinga Duda nie pobiera wynagrodzenia, a prezydent może dobierać sobie takie grono doradców, jakie uważa za stosowne – tak komentował to dr Krystian Dudek, kiedy zgłosiliśmy się do niego we wrześniu ubiegłego roku.