Była najstarszą kobietą na świecie. Badacze mają jednak wątpliwości

Życie obfitujące w tragedie

Wyjątkowy wiek?

Mimo zaawansowanego wieku, Calment bardzo długo była samodzielna – mieszkała we własnym domu do 110. roku życia. Dopiero po pożarze przeprowadziła się do domu opieki w Arles. Już wtedy długowieczność Jeanne budziła zainteresowanie na całym świecie. Pytana o to, co robi, że tak długo żyje, odpowiedziała, że dużo się uśmiecha i stara się być optymistką. Oprócz tego wymieniła oliwę z oliwek jako remedium na wszystkie dolegliwości.