Kinga Rusin grzmi na Instagramie. "PiS osiągnął dno"

"Polska 2021 na Święta to pisowskie piekło. Wielka kumulacja zła. PiS osiągnął dno. Dorzynają wolne media (lexTVN), wolne sądy, doprowadzili do masowego umierania na covid, urządzili piekło kobiet, niszczą gospodarkę, kradną, co się da, nakręcają inflację, wyrzynają lasy, czarnki niszczą szkoły, ziobrowi prokuratorzy i ustawieni świadkowie niszczą ludzi (jak kierowcę seicento z wypadku z udziałem Szydło), pseudotrybunał uznał Konwencję Praw Człowieka za sprzeczną z polską Konstytucją, krytycy obecnej władzy uznawani są za NiePolaków, a mejzy są członkami rządu" - wymieniła ostatnie skandale na polskiej scenie politycznej.