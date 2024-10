Kinga Zawodnik zrzuciła ponad 50 kg. Mówi, z czego zrezygnowała

Kinga początkowo odpychała od siebie myśl o zabiegu. Najpierw próbowała działania różnych dieta oraz planów treningowych - nic jednak nie działało. W pewnym momencie przyjmowała też zastrzyki wskazane osobom cierpiącym na cukrzycę; w jej przypadku również zalecił je lekarz, jednak i ta metoda nie poskutkowała. Wówczas Zawodnik podjęła decyzję o operacji. - To był ostatni dzwonek, bo stan mojego organizmu pozwalał na to. Nie wiem, co by było za rok, czy za dwa - wyjawiła Pomponikowi.