Klapki, które podbijają Instagram. Podobne modele są w sieciówkach

Każdy projekt wielkich domów mody, który zdobył uznanie swoich klientów i wszedł do mody codziennej, staje się inspiracją nie tylko dla paserów, ale też dla dużych marek odzieżowych, które do sprzedaży włączają modele ubrań i dodatków inspirowane projektami wielkich domów mody. Tak jest w przypadku, chociażby mokasynów Gucci, torebek Chanel 2.55 czy klapek Hermès Oran. Te buty, choć mają 25 lat, nadal są na liście marzeń wielu kobiet na całym świecie. Na ich dużą popularność w ostatnich latach ma niewątpliwie wpływ fakt, że klapki to najmodniejszy model obuwia letniego. Już kolejny sezon nosimy je nie tylko podczas wakacyjnych wyjazdów, ale też np. do pracy. Stąd popyt na klapki w wersji eleganckiej, które mogą zastąpić baleriny, mokasyny i inne kryte buty, w których latem może być nam zbyt ciepło. Inspiracji zakupowych często szukamy w mediach społecznościowych, a tam widzimy głównie jeden, wiodący model klapek, więc także chcemy go mieć. A że nie każda z nas może pozwolić sobie na parę butów za kilka tysięcy złotych, odpowiedników danego modelu szukamy w ofertach dużych marek. A butów podobnych do Hermès Oran (tyle że znacznie tańszych) nie brakuje.