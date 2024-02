Klapki Kubota wróciły do sklepów Biedronka. Jutro startuje walentynkowa promocja

Sieć Biedronka co kilka miesięcy oferuje swoim klientom modele dobrze znanych i wygodnych klapków Kubota.

W najnowszej promocji do sklepów powróci dobrze znany model klapków wodoodpornych, które są doskonałą propozycją nie tylko dla miłośników siłowni czy basenu, ale świetnie sprawdzą się także w czasie podróży. Klapki basenowe to element, którego nie może zabraknąć w plecaku czy walizce, dodatkowo są bardzo wytrzymałe i łatwe do utrzymania w czystości.