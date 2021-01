Klasy I-III wracają do szkół. Dyrektorka wskazuje, na co trzeba uważać

Zaczęła się akcja testowania nauczycieli. Od 18 stycznia do szkół wrócą klasy I-III i ich nauczyciele. Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty był gościem w programie Newsroom WP. Stwierdził, że testy dla nauczycieli powinny być powtarzane co tydzień, regularnie. - Wyniki testów staną się nieaktualne od razu po kontakcie z dziećmi. 1/3 dzieci jest nosicielami wirusa – mówił. Pleśniarowi towarzyszyła Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, która odpowiedziała na pytanie: Jak będzie wyglądała nauka w szkołach. - Wiele jest zapisów, obostrzeń i może być trudno to wyegzekwować. Wymieniła to, czego rodzice i dzieci powinni przestrzegać po powrocie do szkół. Chodzi o przyprowadzanie dziecka do szkoły na wyznaczoną godzinę, przynoszenie tylko niezbędnych rzeczy, niewymienianie się rzeczami, wychodzenie też wyznaczonym wyjściem. Kozakiewicz wspomniała też o rozwiązaniu, jakim są bańki. Tak, żeby poszczególne klasy się ze sobą nie stykały.

