Klasyczne sandały rzymianki nie wychodzą z mody. Tak noszą je Socha, Wieniawa i Kubicka

Sandały rzymianki to ponadczasowy trend. Będą inwestycją na lata

Lekkie sandały na lato to podstawowy element garderoby, bez którego trudno byłoby przetrwać upalne dni w mieście czy na wakacjach. Zapewniają komfort i są najlepszym uzupełnieniem letnich stylizacji. W tym sezonie ponownie sięgamy po model z długą historią! Sandały rzymianki, bo o nich mowa, to buty, które swoją nazwę zawdzięczają, nie inaczej: starożytnym mieszkańcom Wiecznego Miasta. Już wtedy uważane były za jeden z najtrwalszych rodzajów obuwia. Dziś regularnie wracają do mody w przeróżnych odsłonach.