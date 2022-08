Grażyna Torbicka cała na biało. Jej stylizacje są kwintesencją lata

Biały total look to jeden z najgorętszych trendów na lato. Niezależnie od roku zawsze będzie w modzie. Na czym polega? Chodzi o to, by ubrać się na biało od stóp do głów. Takie stylizacje chętnie nosi Grażyna Torbicka i za każdym razem wygląda rewelacyjnie. Podobnie jak Kinga Rusin stawia na bardziej eleganckie elementy garderoby. Z kolei Barbara Kurdej-Szatan, Sandra Kubicka i Jessica Mercedes noszą białe total looki w nieco luźniejszym wydaniu. Zobacz sama!