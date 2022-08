Zamiast na szyi, noszą je na głowie. Najgorętszy trend lata, który pokochały gwiazdy

Jak kolorowe chustki stylizują Gardias, Sykut-Jeżyna i Krzan?

Dorota Gardias dobrała zieloną chustkę w kolorowe kwiaty do zielonego bikini z górą typu bandeau, czyli bez ramiączek. Do tej plażowej stylizacji założyła jedynie duże, czarne okulary przeciwsłoneczne. Z kolei dla Pauliny Sykut-Jeżyny kolorowa chustka na głowie była dodatkiem do letniej, czarnej sukienki z podwójnymi ramiączkami. Natomiast Izabella Krzan przyozdobiła głowę chustką (głównie w kolorze niebieskim i czerwonym), by uzupełnić białą stylizację, na którą złożyły się długie spodnie i króciutki top z dekoltem w kształcie litery "V". Wisienką na torcie były wąskie, półtransparentne okulary przeciwsłoneczne.