Klaudia Halejcio pokazała efekty wizyty u fryzjera. Zafundowała sobie ostre cięcie

Klaudia Halejcio zdecydowała się na ciut ciemniejszy i chłodniejszy odcień brązu, a także równe podcięcie końcówek. Swoim obserwatorom zaprezentowała się w idealnie wyprostowanych włosach z przedziałkiem po środku. To zupełnie inna fryzura od tej, którą aktorka nosiła do tej pory. Na co dzień Halejcio stawiała bowiem na pełne objętości, nieco zmierzwione włosy zaczesane na jedną stronę. W której odsłonie podoba wam się bardziej?