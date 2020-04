Kleszcze. Jak się zabezpieczyć przed możliwym ukłuciem? Nie zapomnij o środkach ostrożności

Wchodząc do lasu z chemicznymi środkami przeciwko kleszczom , nie masz żadnej gwarancji na to, że nie zostaniesz przez nie ugryziona. Wszystko komplikuje ludzki pot, który wręcz przyciąga kleszcze. Jeśli chcesz skorzystać ze spaceru po łonie natury z rodziną, powinnaś dokładnie przygotować się do tego z pozoru banalnego zadania. Poniżej znajdziesz potrzebne wskazówki.

Jak się zabezpieczyć przed kleszczami – ważne wytyczne

Od 20 kwietnia ponownie zostały otwarte lasy i parki, co zachęca wiele osób do spacerów na łonie natury. Chcąc zaplanować rodzinny spacer, nie zapomnij o starannym i bezpiecznym przygotowaniu się do tego wydarzenia. Zwróć uwagę na ochronę przed kleszczami, które możesz napotkać podczas zwyczajnego spacerowania. Co należy zrobić?