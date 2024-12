KLOO – nowa polska marka skincare

Marka w otwierającym jej istnienie dropie zaprezentowała cztery produkty do pielęgnacji skóry: krem na dzień Healthy Glow , krem na noc Overnight Reset , serum Anti-ox oraz leave-in lotion Radiance Booster. KLOO to produkty zaprojektowane tak, aby korzystanie z nich było łatwe i przyjemne. Dlatego zadbano zarówno o odpowiedni zapach produktów, jak i sam design opakowań oraz świat całej identyfikacji i komunikacji marki. Natomiast efekty, które płyną z korzystania z kosmetyków KLOO, można podzielić na te natychmiastowe, czyli najbardziej pożądane przez konsumentów, jak i te długoterminowe, uwzględniające kompleksowe potrzeby skóry.

Healthy Glow już po pierwszym nałożeniu idealnie rozświetli skórę. To krem na dzień, który odpowiada na najważniejsze potrzeby skóry – nawilży, odżywi i zapewni skórze regenerację. W kosmetyku zastosowano 10% stężenie potężnego antyoksydantu jakim jest witamina C oraz wyciąg z wąkroty azjatyckiej (CICA), odpowiedzialny za działanie przeciwzapalne i przyspieszające regenerację.

Wyznając zasadę, że wygląd powinien być oderwany od społecznej presji, marka w swojej narracji nie promuje określonego kanonu urody czy, szerzej, lifestyle’u. Co za tym idzie, nie tworzy własnej definicji piękna w oparciu o jakąś konkretną wizję idealnej powierzchowności. KLOO zamienia słowo "naturalny" na "Twój". Bo dla każdego, co innego będzie bliskie jego naturze. Według wizji KLOO naturalne znaczy Twoje.

KLOO jest marką o przyjemności i wolności w byciu sobą. Marką pokazującą otwartość na różnorodność i wsłuchującą się w różne scenariusze tego, co ważne. To właśnie chcieli uchwycić twórcy kampanii. Dlatego na zdjęciach autorstwa Mateusza Stankiewicza odnajdziemy zabawę, dystans i różne oblicza bohaterki kampanii – Marceliny.

Energia, którą wokół siebie roztacza, to jest to, co ujęło nas od pierwszego spotkania z Marceliną. Uwielbiamy jej spontaniczność, otwartość i uśmiech! Inspiruje nas to, jak żyje – w górach, blisko natury, otoczona przyjaciółmi, ale też bywając w tzw. wielkim mieście, realizując siebie jako artystka, piosenkarka. W każdym otoczeniu Marcelina jest sobą, wierna wyznawanym wartościom, pielęgnująca to, co ważne dla niej – powiedziała Monika Thorne, współzałożycielka marki KLOO.