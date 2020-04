WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Moda 2 godziny temu Kobiecy biznes a koronawirus - Polki aktywniej zdobywają wiedzę i sięgają po porady ekspertów. Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką podsumowuje działania online i inauguruje kolejne etapy, m.in. #SukcesKlub Obecnie chętniej korzystamy z internetowych porad specjalistów, kursów, spotkań i motywujących aplikacji mobilnych. Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką od czasu pandemii koronawirusa odnotowała 13 335 uczestników webinarów, którzy wyświetlili ponad 4 619 godzin nagrań. Wydano także o 350% więcej certyfikatów z tytułu ukończenia kursów online. Z samej akcji #SzminkaKobietom skorzystało już więcej niż 50 Polek, z czego 40 z nich promuje już dzięki niej swoją firmę. Fundacja planuje kolejne działania i ogłasza intensywne 4-etapowe szkolenia dla biznesu na początku czerwca oraz uruchamia program #SukcesKlub. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa W obecnej sytuacji, szczególnie trudnej dla Polek, zauważyłyśmy potrzebę ich szczególnego wsparcia w czasie kryzysu. Nasza wiedza i doświadczenie oraz zespół ponad 120 doświadczonych ekspertów pozwolił nam natychmiast uruchomić dodatkowe narzędzia jak #SzminkaKobietom, webinary i live’y oraz eksperckie porady, z których kobiety prowadzące swoje własne firmyfirmy mogą bezpłatnie skorzystać. Naszym nadrzędnym celem jest oferowanie realnego wsparcia, a w tym merytorycznej pomocy. Wiemy, że to bardzo drogocenna wiedza i z tego właśnie powodu zachęcamy wszystkich do korzystania z niej na każdym etapie rozwoju - czy to zawodowego czy osobistego. Sam program Sukces To Ja pomógł już 400 tysiącom Polek - podsumowuje Olga Kozierowska, prezes Fundacji Sukces Pisany Szminką. Akcja #SzminkaKobietom Inaugurując akcję #SzminkaKobietom Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką wyciągnęła pomocną dłoń do prowadzonych przez kobiety firm, organizacji i działalności społecznych. Bezpłatne udostępnienie wszystkich kanałów komunikacji, czyli portali Sukcespisanyszminka.pl i Sukcestoja.pl oraz Facebooka, Instagrama i Linkedina pozwoliło i pozwala przedsiębiorczyniom pokazać się jak największej ilości internautów. W akcji #SzminkaKobietom do tej pory wzięło udział ponad 50 kobiet w ciągu ostatniego miesiąca. Aby wziąć udział w akcji wystarczy zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie Fundacji nagrać krótki filmik reklamowy, udostępnić go na swoich mediach i następnie wysłać go e-mailem na adres redakcja@sukcespisanyszminka.pl wraz ze swoją krótką historią biznesową, który ukaże się na portalach i kanałach social media Sukcesu Pisanego Szminką. Dodatkowo, dla tych wszystkich którzy potrzebują dogłębnej i usystematyzowanej wiedzy specjalne, indywidualne mentoringi prowadzi m.in. Olga Kozierowska. Bezpłatne narzędzia online Fundacja prowadzi największy ogólnopolski program wzmacniania aktywności zawodowej kobiet Sukces TO JA, który oparty jest na dwóch kluczowych obszarach: poszerzaniu kompetencji i wiedzy oraz umożliwieniu wymiany doświadczeń oraz znalezienia inspiracji. W ramach niego bezpłatnie można skorzystać między innymi z kursów on-line, e-booków, webinarów czy aplikacji MyOla. Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Coca-Cola w Atlancie. ● Kursy online

W ciągu ostatnich 30 dni wydano 350% więcej certyfikatów z tytułu ukończenia kursów online. Na stronie www.sukcestoja.pl dostępnych jest 15 kursów, m.in. prowadzony przez Olgę Kozierowską "Jak sprzedawać, czyli sprzedaż dla o(d)pornych" czy "Sprzedaż i promocja na Facebooku oraz Instagramie" Grzegorza Miecznikowskiego. Dzięki takim internetowym spotkaniom w prosty sposób można rozwinąć kompetencje i odnaleźć inspiracje. ● Aplikacja MyOla

Jedyna w swoim rodzaju aplikacja online, mobilna przyjaciółka, psycholog i mentorka w jednym. MyOla niesie wsparcie zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Aplikację pobrało dokładnie już 16 680 użytkowniczek i użytkowników (coraz częściej z aplikacji zaczynają korzystać mężczyźni), a w samym ostatnim miesiącu odnotowano 17% wzrost pobrań. Pośród nowości w aplikacji pojawiła się rozmowa z Małgorzatą Kożuchowską, Jarosławem Kuźniarem i Jakubem Bączkiem. Z kolei użytkowniczki MyOli w ostatnim miesiącu najczęściej słuchały kół ratunkowych jak “Gdy czujesz się bezsilna”, “Kiedy jesteś w dołku” i “Gdy czujesz lęk”, programu “Uwolnij to, co Cię blokuje” oraz medytacji “Mindfulness” i pozostałych programów rozwojowych. Aplikacja MyOla będąca częścią programu Sukces To Ja jest naszym najnowszym i wyjątkowym narzędziem. Dzięki niej możemy pomóc wielu kobietom wzmacniać wiarę we własne możliwości i pokazać, jak nadal wiele mogą mimo obecnej sytuacji. W tych trudnych czasach jest to niezwykle ważne, dlatego w imię solidarności robimy wszystko, by je wspierać i pomóc im nadal poszerzyć kompetencje i wiedzę - mówi Anna Solarek, dyrektor kontaktów zewnętrznych i komunikacji w Coca-Cola Poland Services ● E-booki

Znajdziesz tu wszystko, co musisz wiedzieć o poszukiwaniu pracy i prowadzeniu własnej firmy. Poznasz narzędzia, którymi warto się posługiwać na nowej, zawodowej ścieżce oraz posłuchasz ekspertów z ogólnopolskiego programu aktywizacji zawodowej „Sukces TO JA”, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Przykład? E-book “Projekt: Zyskowny Biznes”, w którym razem z autorami przejdziesz przez wszystkie elementy modelu biznesowego i zdobędziesz niezbędne umiejętności i kompetencje, które pomogą Ci założyć bądź rozwinąć swój własny biznes. ● Webinary

Tylko w ostatnim ponad miesiącu w organizowanych przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką webinarach wzięło udział ponad 13 335 osób, które wyświetliły ponad 4 619 godzin nagrań. Odbyło się 17 spotkań online, a w tym webinary i livey.

Dostępne webinary znajdują się pod adresem: https://sukcestoja.pl/webinary/. Wszystkie można obejrzeć na kanale Youtube Fundacji, a tematy spotkań przeprowadzonych przez ekspertów to np.:“Jak generować odwagę i pokonać lęk”,”Jak komunikować się ze sobą i z innymi”, “Wsparcie prawne i rozwiązania tarczy antykryzysowej z których możesz skorzystać”, “Sposoby na kwarantannę, organizacja dnia i pracy”, ”Wystąpienia publiczne i autoprezentacja” czy “Jak odnaleźć się w zmianie”. ● Program DNA SuXesu

To program, w którym swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się zaproszeni goście - psycholodzy, eksperci i mentorzy. Co tydzień zamieszczamy na kanale YouTube nowe rozmowy o emocjach, sposobach na lepsze zrozumienie siebie i skuteczniejsze działanie i komunikację. Olga Kozierowska rozmawia z zaproszonymi gośćmi m.in. o tym, jak realną potrzebę przekuć na świetnie prosperujący biznes. ● Bezpłatne porady prawne

Narzędzie, dzięki któremu bezpłatnie i anonimowo można uzyskać poradę prawną dotyczącą osoby prywatnej bądź firmy. Jak to działa? Wystarczy wejść w zakładkę "Bezpłatne porady prawne" na stronie Fundacji i w specjalnym okienku umieścić pytanie. Odpowiedź pojawi się w ciągu maksymalnie 24 godzin. Kolejne etapy działań Fundacji ● Intensywny program szkoleniowy dla biznesu, który wystartuje już na początku czerwca

1, 2, 3 i 4 czerwca odbędzie się intensywny, składający się z czterech obszarów program szkoleniowy realizowany online przez doświadczonych ekspertów jak Tomasz Rudolf, Monika Wąs, Maciej Kraus, Małgorzata Marczewska i Olga Kozierowska. Jego celem będzie pokazanie jak biznes powinien adaptować się do nowych warunków lub jak rozpocząć działalność w obecnych czasach. ● Program #SukcesKlub

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką jest największą i najstarszą społecznością kobiet przedsiębiorczych w Polsce. Jej misją jest kompleksowe wspieranie kobiet i młodzieży, dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego i zawodowego oraz motywowanie ich do podejmowania odważnych działań i spełniania marzeń. Współzałożycielkami Fundacji są: Olga Kordys-Kozierowska oraz Olga Legosz.