Kobieta wykonuje taki gest? Zdradza więcej, niż myślisz

Magia spojrzenia zdradza tajemnice

Wszystko, co najważniejsze, da się wyczytać z oczu. Jeśli druga osoba utrzymuje długi i intensywny kontakt wzrokowy, świadczy to o jej zainteresowaniu. Podobnie nieustanne zerkanie ukradkiem, niby nieśmiało, spod zmrużonych powiek dowodzi, że ktoś jest na tyle zaintrygowany, że trudno mu oderwać wzrok. Z kolei jeśli ktoś nie wytrzymuje naszego spojrzenia, nieustannie ucieka wzrokiem w bok albo wędruje nim wszędzie dookoła, nie zerkając w kierunku partnera, oznacza to kompletny brak chemii.