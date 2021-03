Zauroczenie – co to jest? Jak odróżnić zauroczenie od miłości?

Czasem wystarczy spojrzenie, uśmiech czy gest, No i stało się! Trafiła cię strzała Amora. Silne zauroczenie to nic innego jak "burza hormonów". Wyrzut serotoniny i dopaminy sprawiają, że obszary mózgu związane z motywacją i nagrodą wykazują się wyższą aktywnością. Wówczas twój organizm zaczyna wariować.

Jak rozpoznać zauroczenie?

Kiedy osoba, która ci się spodobała odwzajemnia twoje zainteresowanie , masz poczucie, że możesz przenosić góry. Niecierpliwie wpatrujesz się w telefon, oczekując na kolejna wiadomość, odliczasz dni i godziny do spotkania. Jeśli jednak okazuje się, że jest to jedynie jednostronne zauroczenie, masz poczucie zawodu i odtrącenia. Nagle wszystko traci sens. Na szczęście jest to chwilowe.

Ile trwa zauroczenie?

Zauroczenie a miłość

Jak odróżnić zauroczenie od miłości?

1. Zauroczenie to stan przejściowy, a miłość może trwać nawet przez całe życie. Miłość to silne i trwałe uczucie. Natomiast zauroczenie jest nagłe i krótkotrwałe.

2. Miłość opiera się na solidnych fundamentach, takich jak zaufanie, zaangażowanie, wzajemny szacunek, zrozumienie, bliskość, intymność, wierność, przyjaźń, akceptacja, poczucie bezpieczeństwa.

3. Miłość to świadomy wybór. Wchodzimy w relację, znając zarówno zalety, jak i wady partnera.

4. W związku opartym na miłości możesz być sobą. Natomiast, gdy jesteśmy zauroczeni, kontrolę nad naszymi decyzjami przejmują po prostu hormony.

5. Zauroczenie wiąże się z niezwykle silnym pociągiem fizycznym. W miłości, poza pożądaniem, ważne jest też głębsze uczucie.

6. Miłość jest dynamicznym procesem, zmienia się i dojrzewa. Potrzebuje czasu. Ma to związek ze wspólnymi doświadczeniami i poszukiwaniami. Natomiast zauroczenie przychodzi i odchodzi nagle.