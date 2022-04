Kobiety gwałt przeraża bardziej niż śmierć. Tak możemy im pomóc

Jeśli mamy przypuszczenie, że dana osoba mogła paść ofiarą gwałtu lub tortur, to najlepsze, co możemy zrobić, to zaoferować jej informację o dostępnych formach pomocy. Ale niezwykle ważne jest, by iść za potrzebami tej osoby. Jeśli poprosi nas o pomoc w znalezieniu prawnika, to nie zmuszajmy jej do wizyty u terapeuty. Pomóżmy z prawnikiem i, co najwyżej, poinformujmy o innych opcjach. Niczego nie narzucajmy, decyzyjność musi być po stronie tej osoby.