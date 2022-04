Dramatyczny wpis Ukrainki. "Martwię się o moje dziewczyny"

W zamian za oferowaną "pomoc" oczekiwali usług seksualnych

Skubenko nigdy nie sądziła, że przyjdzie jej uciekać z własnego kraju aż do Wielkiej Brytanii, by tam znaleźć schronienie. Okazało się jednak, że nawet w miejscu, gdzie nie toczy się wojna, musi niesamowicie uważać, by nie stała jej się krzywda. Julia przyznała, że oferty składane jej przez mężczyzn były wprost ohydne i nie do przyjęcia. Teraz, gdy kobiecie udało się znaleźć bezpieczny dom, pragnie przestrzec swoje rodaczki, które również są w trakcie ucieczki i szukania pomocy.