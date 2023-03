Kobiety o tych imionach przyciągają mężczyzn jak magnes. Oto lista

Agata

Imię to pochodzi z greki, konkretnie od słowa "agathe" - oznaczającego "dobra", "o wielkim sercu", "szlachetna". Nic dziwnego, że kobiety noszące to imię uważane są za łagodne, empatyczne, wyrozumiałe i skoncentrowane na drugim człowieku. Lgną do nich najczęściej mężczyźni szukający w kobiecie opiekunki, a także oddanej matki.