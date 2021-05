Zofia Stryjeńska stała się artystką na miarę XX wieku. Jej życie miłosne było pasmem niepowodzeń

"Odbierz mi wszystko, Daj mi sławę"

Jak podaje portal "Niezła Sztuka", Zofia Stryjeńska po przyjeździe do Niemiec udaje się do jednej z monachijskich kaplic, gdzie wypowiada słowa: "Boże! Odbierz mi wszystko, wszystko. Dobrobyt, sytość, spokój, przyjaźń ludzką, szczęście rodzinne, nawet miłość! Zwal na mnie cierpienie moralne i tysięczne gorycze – ale za to daj mi możność wypowiedzenia się artystycznego i sławę".