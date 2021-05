Homoseksualny Irańczyk ofiarą zabójstwa honorowego. Rodzina nie mogła pogodzić się z prawdą

"We wtorek o 19:00 Alireza po raz ostatni rozmawiał telefonicznie ze swoją matką" - powiedział IranWire Aghil Abyat, przyjaciel Alirezy. "Wtedy przyszedł do niego jego przyrodni brat i pod pretekstem, że ojciec chciał się z nim zobaczyć, wsadził go do samochodu i wywiózł za miasto. Nie było od niego żadnych wiadomości aż do środy, kiedy przyrodni brat Alirezy zadzwonił do matki i powiedział: 'Wykończyliśmy go'. Innymi słowy, przyznał się do zamordowania Alirezy. Znaleźli jego ciało pod palmami. Teraz bada je lekarz sądowy, a jego matka została hospitalizowana z powodu szoku" - przekazał przyjaciel.