Kolejna mocna grafika Matyldy Damięckiej. "Żartowniś z tego prezydenta"

Matylda Damięcka opublikowała kolejną grafikę swojego autorstwa. Tym razem nawiązuje do decyzji Andrzeja Dudy w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. - Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wetuję ją - poinformował dziś prezydent Andrzej Duda.