14 października każdego roku obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, który ma na celu podkreślenie wiodącej roli nauczycieli w jakości edukacji. To właśnie tego dnia nauczyciele bardzo często otrzymują od uczniów i ich rodziców prezenty, które od kilku lat są coraz droższe. Ustawa "lex Kamilek" może to jednak zmienić. W jaki sposób?

Kiedy wiele lat temu nauczyciele otrzymywali upominki w postaci czekoladek czy kwiatów, od pewnego czasu są to znacznie droższe prezenty. Wśród nich, drogie pióra, bony do jubilera czy vouchery do spa, na które rodzice nie zawsze składają się w zgodzie. Część z nich jest przeciwna kupowaniu nauczycielom tak drogich prezentów.

