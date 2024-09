Pokazała, co robi po 22. Rodzice nie mieli litości dla nauczycielki

Wraz ze strajkami nauczycieli w Polsce, zaczęto głośno mówić o tym, że ich obowiązki nie kończą się w szkole. Praca nauczyciela to nie tylko prowadzenie lekcji, ale również przygotowywanie materiałów, sprawdzanie kartkówek, czy praca wychowawcza, która często wymaga indywidualnego podejścia do uczniów. Niestety niektórzy wciąż nie są w stanie w to uwierzyć.

Jej nagranie było odpowiedzią na wyobrażenie wielu na temat zawodu nauczyciela. "Nic nie robią, siedzą 3 godziny w szkole, wypiją kawę i wracają do domu". "Kocham swoją pracę, ale nie lubię, gdy ktoś gada głupoty" - napisała nauczycielka w odniesieniu do tych często słyszanych przez nią wypowiedzi.

"Mogłaś zrobić to zaraz po powrocie do domu, czyli o 12. Ale skoro lubisz tak odkładać pracę na noc"; "Zdecydowanie i bezapelacyjnie najbardziej roszczeniowy zawód to nauczyciele. Kilkanaście godzin w tygodniu i non stop źle" - komentowali niektórzy z przekąsem.