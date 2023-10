Kończy 41 lat. Mało kto pamięta, że na salony przychodziła w bieliźnie

Styl Katarzyny Cichopek – zmiana na lepsze

W karierze Katarzyny Cichopek przyszedł jednak taki moment, gdy gwiazda doszła do wniosku, że minimalizm zawsze się obroni i genialnie "zestarzeje". Proste kroje oraz basicowe kolory będą bowiem zawsze aktualne. Czarny kombinezon należy do takich modowych klasyków. Aktorka dobrała do niego dodatki, które były strzałem w dziesiątkę – złotą kopertówkę oraz naszyjnik z pojedynczymi perłami.