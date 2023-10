Poleciała do Szkocji. Wskoczyła w kożuch i traperki

Trapery Cichopek są corocznym hitem

Warto też zwrócić uwagę na buty prowadzącej "Pytania na śniadanie". Są to hitowe beżowe trapery, które wbrew pozorom wpiszą się nie tylko w stylizację sportową czy casualową. To wygodne obuwie można także nosić do spódnicy i szykownego płaszcza. Jesień daje nam bowiem nieograniczone możliwości. Trzeba przyznać, że Cichopek popisała się wyśmienitym gustem. Ciekawe, czym jeszcze zaskoczy nas w nadchodzących dniach.