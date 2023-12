Kończy 46 lat. Nigdy nie mówi o żonie. Oto powód

Wiadomo jednak, że aktor wychowywał się bez ojca. Nie ukrywał, że miało to wpływ na jego życie. "Nie znam swojego ojca i myślę, że świadomość, że musi mnie sama wychować, wiązała się u niej z dużym lękiem. (…) Jako 10-latek naprawiałem matce malucha. Gdy byłem w wieku podstawówkowym, wiele spraw na mnie spadło. Nie robiłem tego z musu, po prostu chciałem. Jak się jest jedynym facetem w domu, to czasem trzeba ogarniać sytuację w wieku do tego nieadekwatnym" - powiedział w rozmowie z "ElleMan".