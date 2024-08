Ma znanego kuzyna. "Jego mama i moja mama to są rodzone siostry"

Cezary Żak przyszedł na świat 22 sierpnia w Brzegu Dolnym. Chciał studiować romanistykę, jednak wybrał aktorstwo. W 1985 roku skończył Państwową Szkołę Teatralną we Wrocławiu. Na scenie zadebiutował jeszcze w tym samym roku.

Pobrali się w 1985 roku. On miał 24 lata, ona 21. Doczekali się dwóch córek, Zuzanny i Aleksandry. Zuzanna została lekarką, a Aleksandra produkuje programy dla dzieci.

Choć widzowie pokochali go za rolę Karola Krawczyka czy wójta i proboszcza z "Rancza", aktor nieustannie grze w teatrze. Występuje w nim od ponad 40 lat. W 2012 roku zajął się reżyserią teatralną.

- Moja rodzona mama zmarła wcześnie. Potem opiekowała się, tak można powiedzieć, nami mama Czarka. I to ona była moją mamą - wyznał z kolei w "DD TVN".

