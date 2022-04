Kończy 95 lat. Urodziny niezłomnej Wandy Traczyk-Stawskiej

Z Powstania Warszawskiego do niemieckiej niewoli

Po podpisaniu aktu kapitulacji stolicy Wanda Traczyk-Stawska trafiła do niemieckiej niewoli. Przetrzymywano ją w czterech obozach. W kwietniu 1945 roku udało jej się wyjechać do Włoch do 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Zdała "małą maturę", a po powrocie do Polski ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczęła trwającą wiele lat pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami.