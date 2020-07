Wanda Traczyk-Stawska nagrała wideo. "Nigdy nie wybaczę panu prezydentowi Dudzie"

Wanda Traczyk-Stawska: każdy człowiek zasługuje na szacunek, każdy

– Każdy człowiek zasługuje na szacunek, każdy. Dlaczego jest najpiękniejszą modlitwą "Ojcze nasz"? Każdy z nas, jeśli jest chrześcijaninem, mówi tę modlitwę i mówi w niej "i odpuść nam nasze winy, jakie i my odpuszczamy naszym winowajcom". Bo to jest to, co każdy człowiek powinien pamiętać. Jeżeli nie umiesz wybaczać, nie będziesz szczęśliwy ty przede wszystkim, bo będzie w tobie gniew i złość, i potrzeba zemsty – wyznała Wanda Traczyk-Stawska.

Wypowiedziała się też na temat wyborów prezydenckich. 12 lipca ponownie spotkamy się przy urnach w drugiej turze wyborów. – Wybierając prezydenta, trzeba pamiętać o tym, że musi to być człowiek pokoju, musi to być człowiek kultury, który będzie rozumiał to, co jest najcenniejsze dla każdego człowieka – stwierdziła.

Wyznała, że ma żal do urzędującego prezydenta, za to co stało się przed Sejmem w czasie protestu osób niepełnosprawnych. – Nigdy nie wybaczę panu prezydentowi Dudzie tego, że w Sejmie musiałam patrzeć – nie wpuścili mnie tam, jak poszłam do tych dzieci, ja jestem od dzieci niepełnosprawnych. Ale widziałam to, co się stało, co jest dla mnie nie do przyjęcia i będę o tym mówić, dokąd nie umrę. Ręce wykręcono matkom za to, że one strajkowały po to, żeby ich dzieci miały pieniądze, żeby były rehabilitowane – powiedziała.