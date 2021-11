Koniec z "jedynkami" w lubelskim liceum. Korzystają nie tylko uczniowie

Bez "jedynek" uczniowie mniej się stresują

- Tak naprawdę ocena niedostateczna sprawia potężną przykrość uczniowi. Czasami powoduje brak chęci do dalszej pracy. My mamy oceniać wiedzę i umiejętności, czyli mamy egzekwować to, czego uczeń ma się nauczyć, a ocenianie wiedzy i umiejętności to jest w skali 2 do 6. Natomiast "jedynka" nie jest za wiedzę i umiejętności, tylko za ich brak - wyjaśniła podczas dyskusji w "Dzień Dobry TVN" Marzena Kamińska, dyrektorka VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie.