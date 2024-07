Kto nie złoży, ten pożałuje. Za brak dokumentu nawet 500 zł kary

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia tzw. deklaracji śmieciowej. Wynika to z art. 6m. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku wprowadzenia się nowych lokatorów, ten fakt należy zgłosić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Niezłożenie deklaracji skutkuje wysoką karą, o czym przekonali się mieszkańcy Bolesławca.