Gdzie wyrzucać elektroodpady? Za błąd grozi mandat do 5 tys. zł

Elektroodpady to wszelkie odpady powstałe z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które zawierają szkodliwe substancje, takie jak rtęć, ołów czy kadm. Są one bardzo trudne do rozkładania, co oznacza, że niewłaściwe składowanie może zanieczyszczać środowisko na długie lata. Wyrzucenie elektroodpadów do zwykłego śmietnika grozi kara pieniężna wysokości nawet do 5 tys. zł.