Kontrowersje wokół działek Morawieckich. Matylda Damięcka już rok temu przygotowała idealną grafikę

Co ciekawe, Morawieccy kupili te działki w 2002 roku od parafii we wrocławskim Oporowie. Za 15 hektarów zapłacili 700 tysięcy złotych. W 2019 roku "Gazeta Wyborcza" stwierdziła, że była to zdecydowanie zaniżona cena. Gdy Mateusz Morawiecki wszedł do polityki, dokonał podziału majątku i wspomniane działki trafiły do jego żony.