Kontrowersyjny trend na TikToku. Tak rodzice zachęcają dzieci do przemocy?

O co chodzi z nowym trendem, który zalał zagranicznego TikToka?

Widea zamieszczane na TIkToku z oznaczeniem "fightprank" pokazują pewną scenkę z życia rodziców. Pomysłowy rodzic podchodzi do kilkuletniego dziecka i oznajmia mu, że pokłócił się z sąsiadem i potrzebuje od malucha pomocy. Ślepo wpatrzona w bliską osobę latorośl rusza z miejsca, aby obronić mamę czy tatę. Niekiedy na trendujących nagraniach widzimy, że dzieci są gotowe praktycznie do bójki, do której zresztą mają być podżegane przez rodziców, demonstrujących kolejne ciosy, jakie będą gotowi zadać dla groźnego sąsiada.